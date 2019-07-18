В Иркутск в рамках традиционного обмена прибыла делегация школьников из китайского города Шэньян
Официальная встреча гостей состоялась в администрации города. В ней приняли участие и.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной политики Антон Чернышов, сотрудники администрации, участники муниципального образцового детского ансамбля музыки и танца «Солнышко».
В ходе встречи ребятам рассказали об истории Иркутска, важности побратимских отношений между городами. Китайские школьники поделились своими впечатлениями и поблагодарили администрацию за гостеприимство.
Для детей была составлена обширная культурно-развлекательная программа. За время нахождения в Иркутске они посетили музей истории города, дом ремёсел (с посещением мастер-классов), детскую железную дорогу, детские площадки, экспериментарий, среднюю общеобразовательную школу № 19 Иркутска и прогулялись по о. Юность и о. Конный.
– Программа обмена направлена на укрепление взаимопонимания между школьниками России и Китая. Также иркутские ребята общаются со своими иностранными сверстниками , – отметил и.о. начальника управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре Антон Чернышов.
Сотрудничество между городами Иркутск и Шэньян (провинция Ляонин) ведётся с 12 августа 1992 года по различным направлениям. В 2018 году творческий коллектив «Солнышко» из Иркутска посетил провинцию Шэньян. Делегация школьников из Китая прибыла с ответным визитом, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Школьники из Китая по обмену посетили Иркутск
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В Иркутск в рамках традиционного обмена прибыла делегация школьников из китайского города Шэньян
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