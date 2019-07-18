В Улан-Удэ ограничат движение на Ключевской

С неудобствами автомобилисты столкнутся только ночью



В связи с ремонтом тепломагистрали в Улан-Удэ ограничат движение транспорта на улице Ключевская. Это произойдёт ночью с 18.07 на 19.07 и с 19.07 на 20.07.



- Будет ограничено движение транспорта по ул. Ключевской в районе перекрестка с ул. Сахьяновой. Время ограничения движения в указанные дни составит с 23:30 до 05:30, - сообщает администрация Улан-Удэ.



