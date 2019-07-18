Первые электронные паспорта начнут выдавать в июле 2020 года
Традиционные бумажные паспорта закончат выдавать в 2022 году, сообщает «Интерфакс».
Россияне перейдут на электронные паспорта. Первые получат москвичи уже в июле 2020 года.
Электронный документ будет содержать данные о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ИНН.
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
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