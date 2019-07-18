Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Первые электронные паспорта начнут выдавать в июле 2020 года



Традиционные бумажные паспорта закончат выдавать в 2022 году, сообщает «Интерфакс».



Россияне перейдут на электронные паспорта. Первые получат москвичи уже в июле 2020 года.



Электронный документ будет содержать данные о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ИНН.



