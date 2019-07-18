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Дети из Бурятии и Шэнэхээна дадут концерт

Дети из Бурятии и Шэнэхээна дадут концерт
Общество, 
В Улан-Удэ приедет детский ансамбль «Эгшиг долоон» из местности Шэнэхээн провинции Хүлэнбуйр в Китае

31 июля в Улан-Удэ пройдёт концерт детей из Бурятии и Шэнэхээна. На концерте-презентации представят новые песни третьего диска студии «Мүнгэн хонхонууд» Три года длилась работа над новым альбомом «Алдар-баатар» с одноимённой песней, посвящённой подвигу Героя России Алдара Цыденжапова, чей подвиг спас жизни более 300 сослуживцев с миноносца «Быстрый».

Для участия в концерте дружбы в Бурятии готовится приехать детский ансамбль «Эгшиг долоон». Это юные певцы и танцоры – 40 детей, живущих в местности Шэнэхээн провинции Хүлэнбуйр в Китае. Руководители ансамбля – известные певцы из Шэнэхээна Заяатын Намуухан и Дашзэгбын Дандар.

- Такого совместного проекта детей России и Китая не было: детский концерт «Эб найрамдалай дуун – Песни согласия и дружбы» с участием юных артистов ансамбля «Эгшиг долоон» из Внутренней Монголии совпал с презентацией диска «Алдар-Баатар» детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» из Бурятии, - сообщают организаторы.

Также в концерте-презентации будет участвовать оперная дива Ольга Жигмитова в дуэте с юной звёздочкой Арюной Мункуевой. Готовит сюрприз и Сарантуя Жалцанова – артистка государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Сарантуя по совместительству саунд-продюсер детской студии и композитор песен нового диска «Алдар-Баатар».

Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» за 7 лет выпустила 3 диска «Би томо болооб», «Аша зээнэрэй дуун» и «Алдар-Баатар». На сегодняшний день на счету у студии 53 песни, 41 видеоклип, звание лауреата международного конкурса «Гэгээн аласын одод-2018» в Улан-Баторе, победа на международном фестивале «Алтаргана-2018» в Иркутске; 1 премия солиста студии Эрдэни Гармаева на «Гэгээн аласын одод-2016» в Баруун Узэмчин хушуун в Китае с песней «Монгол морь»; Гран-при солистки студии Юмжаны Батожаргаловой на межрегиональном конкурсе «Наранай туяа-2018» с песней «Басаганай бодолнууд».

- Диск «Алдар баатар» отличает от двух предыдущих то, что многие наши солисты выросли, стали подростками, поэтому несколько изменилась общая тематика. Мы поём новые песни о родине, родителях, улигерах, а также о дружбе, первой любви, обо всём, что волнует взрослеющих детей, – рассказала художественный руководитель студии «Мүнгэн хонхонууд», композитор, лауреат конкурса талантливой молодёжи Бурятии в номинации «Профессиональное мастерство» Сарантуяа Жалцанова.

- Каждый наш диск сопровождается не только книжкой с нотами и словами песен, но и минус-фонограммами, чтобы в школах и просто дома дети могли бы учить и исполнять эти песни. Это делает весь материал дисков отличным подспорьем для педагогов, работающих с детскими песнями. Всем наши работы доступны на сайте soyol.ru, – добавила педагог по вокалу, руководитель студии Сэсэгма Ринчинова.




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