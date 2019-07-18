В мастерстве будут состязаться лучшие скульпторы Иркутской области
В Иркутской области с 28 июля по 11 августа состоится фестиваль скульптур. Проходить он будет в Усолье-Сибирском в преддверии 350-летнего юбилея города. Об этом сообщает его городская администрация.
Фестиваль в городе пройдёт впервые. Участие в нём примут 14 команд, в составе которых известные скульпторы Иркутской области: Алексей Тугаринов, Денис Беляевский, семья Горбуновых и другие мастера. В их числе и известный усольский скульптор Иван Зуев, который и является идейным вдохновителем фестиваля.
По итогам фестиваля на суд зрителей будут представлены 14 произведений. Лучшие из них выберут компетентные члены жюри, а также жители города. Праздничное открытие фестиваля состоится 28 июля на Комсомольской площади, в 18 часов. Закрытие – 11 августа в 18 часов.
В Усолье-Сибирском проведут фестиваль скульптур
Общество, Фото:
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