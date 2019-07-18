В Ангарске поставят фотоловушки на мусорящих

Таким образом городские власти решили бороться с несанкционированными свалками
В Ангарске будут выслеживать лиц и организации, создающих стихийные свалки, с помощью фотоловушек. Об этом сообщает пресс-служба Администрации городского округа.
Перед проведением международного ралли «Шёлковый путь» в районе Савватеевки администрация городского округа ликвидировала несанкционированную свалку. Для предотвращения нового скопления мусора в непредназначенных для этого местах мэр округа Сергей Петров дал поручение приобрести и установить фотоловушки. Также будет усилен контроль над подрядными организациями, осуществляющими крупные строительные и ремонтные работы (например, по программе проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов). Отмечено, что перед подписанием актов выполненных работ жилищным компаниям необходимо убедиться, что у фирмы есть документы, подтверждающие факт приёмки и утилизации мусора на специализированном полигоне.
Эти и другие вопросы уборки мусора обсудили на совещании по санитарной очистке территории, которое состоялось в администрации Ангарска под председательством заместителя мэра округа Андрея Сафронова.
Несмотря на то, что с момента вступления в силу нового закона об обращении с ТКО прошло более полугода, региональный оператор до сих пор не сумел наладить конструктивное взаимодействие с представителями управляющих компаний по некоторым вопросам, из-за пробелов в существующем законе. Если график вывоза скошенной травы на юго-западе Ангарска соблюдается, то в старой части города – нет. Ситуация обострилась из-за покоса травы. Андрей Сафронов обратился к перевозчикам, осуществляющим вывоз ТКО, с просьбой как можно скорее решить эту проблему.
Также жилищники заострили внимание на том, что предприниматели не оборудуют собственные контейнерные площадки, а используют уже имеющиеся. Из-за больших объёмов отходов баки переполняются. Как пояснил представитель регионального оператора, при заключении договора на вывоз ТКО юридических лиц прикрепляют к близлежащим площадкам. Ставить контейнеры непосредственно на территории предприятия не всегда позволяют санитарные нормы. Для решения проблемы предложено увеличить частоту вывоза мусора с тех площадок, где это необходимо.
В Ангарске поставят фотоловушки на мусорящих
Общество, Фото:
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