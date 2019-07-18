Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Степанович Мордовской наградил неравнодушного жителя Бурятии
В апреле в региональную диспетчерскую службу поступило сообщение: «Вокруг села Новоильинск рубят и вывозят деревья». Уже через 5 минут на место правонарушения выехали сотрудники Хандагатайского лесничества и полиции. Правонарушитель успел спилить деревья общим объёмом около 4 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «ЗИЛ» были изъяты.
Уже в конце июня правонарушителю суд Заиграевского района вынес приговор. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год. Помимо этого, осуждённый обязан возместить ущерб.
Такие сообщения о нарушениях лесного законодательства поступают на горячую линию от неравнодушных жителей Бурятии. Только с начала этого года поступило 204 сообщения, 124 из которых – по незаконной рубке. По всем сообщениям сотрудники лесной охраны проводят оперативные мероприятия, почти треть сообщений нашли своё подтверждение.
- Хочется поблагодарить вас за активную жизненную позицию, за то, что вы, человек неравнодушный. Хочу выразить вам благодарность и хочется, чтобы больше было таких людей с активной жизненной позицией, которые сообщали нам о лесонарушениях. Потому что лес - это народное достояние и наша с вами задача сберечь его совместно, - отметил Пётр Мордовской.
В Бурятии наградили мужчину, сообщившего о незаконной рубке
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