На днях стало известно о крупной помощи, которую сделала супружеская пара из Улан-Удэ
Семья Евгения и Ольги Ананковых передала в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии 238 пар обуви. Супруги попросили передать обувь нуждающимся людям. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена.
37 пар обуви уже переданы в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних для старших воспитанников.
201 пара сапогов и туфель отданы в управление социальной защиты населения по Улан-Удэ.
В аппарате уполномоченного по правам ребёнка выразили благодарность семье за оказанную помощь, за неравнодушное отношение к проблемам людей и за желание помогать и соучаствовать.
Улан-удэнская семья подарила нуждающимся 238 пар обуви
Общество, Фото:
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