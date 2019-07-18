Улан-удэнская семья подарила нуждающимся 238 пар обуви

На днях стало известно о крупной помощи, которую сделала супружеская пара из Улан-Удэ



Семья Евгения и Ольги Ананковых передала в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии 238 пар обуви. Супруги попросили передать обувь нуждающимся людям. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена.



37 пар обуви уже переданы в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних для старших воспитанников.



201 пара сапогов и туфель отданы в управление социальной защиты населения по Улан-Удэ.



В аппарате уполномоченного по правам ребёнка выразили благодарность семье за оказанную помощь, за неравнодушное отношение к проблемам людей и за желание помогать и соучаствовать.

