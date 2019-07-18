Детям через видеоролики и презентации рассказали о вреде наркотиков и алкоголя
В Бурятии стартовала акция «Десант здоровья». Первый выезд «десанта» состоялся 17 июля. Сотрудники министерства спорта и молодёжной политики, Госнаркоконтроля и Центра медицинской профилактики посетили детский центр «Дружба» в Заиграевском районе.
Ребятам, отдыхающим в «Дружбе», в доступной форме через видеоролики и презентации рассказали о вреде наркотиков и алкоголя, а также поговорили о патриотическом воспитании.
Яркой частью выезда стал мастер-класс от общественного движения «Street Workout». Мастер-класс вызвал ажиотаж у ребят и некоторые уже записались и будут посещать тренировки, когда вернутся в Улан-Удэ.
На очереди у «Десанта здоровья» выезды в другие детские лагеря в районах Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
«Десант здоровья» отправился в детские лагеря Бурятии
Общество, Фото:
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