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«Десант здоровья» отправился в детские лагеря Бурятии

«Десант здоровья» отправился в детские лагеря Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детям через видеоролики и презентации рассказали о вреде наркотиков и алкоголя

В Бурятии стартовала акция «Десант здоровья». Первый выезд «десанта» состоялся 17 июля. Сотрудники министерства спорта и молодёжной политики, Госнаркоконтроля и Центра медицинской профилактики посетили детский центр «Дружба» в Заиграевском районе.

Ребятам, отдыхающим в «Дружбе», в доступной форме через видеоролики и презентации рассказали о вреде наркотиков и алкоголя, а также поговорили о патриотическом воспитании.

Яркой частью выезда стал мастер-класс от общественного движения «Street Workout». Мастер-класс вызвал ажиотаж у ребят и некоторые уже записались и будут посещать тренировки, когда вернутся в Улан-Удэ.

На очереди у «Десанта здоровья» выезды в другие детские лагеря в районах Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

летние лагеря
 
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