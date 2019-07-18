Дари Саханова стартовала с победы на турнире в Исландии

В Рейкьявике (Исландия) стартовали матчи второго подряд международного турнира Reykjavik Open Championships U18 в зачёт серии ITF World Junior Tour в парном разряде.
В соревнованиях принимают участие 16 пар теннисисток до 19 лет из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Канады, Испании, Италии, Украины, Норвегии, Литвы , России, США, Франции и Швеции .
В стартовом матче 1/8 финала соревнований бурятская теннисистка Дари Саханова в паре с итальянкой Эммой Белуомини одержали победу над лидерами посева, интернациональным дуэтом Эльзы Чауметте (1) из Франции и испанки Кариа Дель Баррио (1) в двух сетах – 6:2, 6:2.
Сегодня в матче ¼ финала Дари Саханова и Эмма Белуомини скрестят ракетки с Чарли Эггер (Австрия) и Эмилией Рослунд (Швеция).
Интересно, что ранее Дари Саханова в паре с нынешней соперницей Чарли Эггер из Австрии дошли до финала предыдущих международных соревнований исландского этапа серии ITF World Junior Tour U18 в парном разряде.
Дари Саханова – младшая дочь выходца из горной Оки, предпринимателя и управленца Зоригто Саханова. Проходит подготовку в теннисной академии американской теннисистки Крис Эверт в курортном городке Бока Ратон в штате Флорида. Третий сезон подряд представляет экипировку японской корпорации ASICS – мирового производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров.