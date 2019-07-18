В Бурятии осуждённые трудились без оплаты

Осуждённые работали более 8 часов в день



В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поступило коллективное обращение осуждённых, отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждении № 5 (улус Балта, здесь содержатся осуждённые, больные туберкулёзом).



Осуждённые жаловались на нарушение их трудовых прав при учёте рабочего времени и начислении заработной платы.



Установлено, что в 2019 году допускалось привлечение к труду осуждённых более 8 часов в день. Также они работали в выходные и праздничные дни в столовой без соответствующего отражения в табеле учёта рабочего времени и последующей оплаты.



Начальнику ЛИУ-5 внесено представление. За работу осуждённых в выходные и праздничные дни учреждением произведён перерасчет заработной платы.



Рассмотрение представления находится на контроле специализированной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



