Осуждённые работали более 8 часов в день
В Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поступило коллективное обращение осуждённых, отбывающих наказание в лечебно-исправительном учреждении № 5 (улус Балта, здесь содержатся осуждённые, больные туберкулёзом).
Осуждённые жаловались на нарушение их трудовых прав при учёте рабочего времени и начислении заработной платы.
Установлено, что в 2019 году допускалось привлечение к труду осуждённых более 8 часов в день. Также они работали в выходные и праздничные дни в столовой без соответствующего отражения в табеле учёта рабочего времени и последующей оплаты.
Начальнику ЛИУ-5 внесено представление. За работу осуждённых в выходные и праздничные дни учреждением произведён перерасчет заработной платы.
Рассмотрение представления находится на контроле специализированной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии осуждённые трудились без оплаты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 18.07.2019
По республике жаркая неустойчивая погода, местами дожди, грозы, ливни
На него приедет Казян ОУ74 со своим сольником
Движение с 58 по 60 км будет запрещено
В них принимают участие спортсмены из Улан-Удэ, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского
Праздничные мероприятия пройдут в Газимурском Заводе и Чите
Он выиграл международный турнир, обойдя соперников из почти 20 стран
Лучших выберут в финале в Саратове
К жителям округа обратились с просьбой дополнить или скорректировать по воевавшим землякам
В информационной системе актовых записей проводились технологические работы
Ни один из нынешних победителей этого ралли не выигрывал её ранее
В России протестируют самый протяжённый туристический маршрут в мире
Сегодня в Многофункциональном центре Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг начал работать кабинет управления по вопросам миграции МВД
Горожане задолжали компании за тепло и горячую воду 587 миллионов рублей
Игровые городки разместят по улице Силикатной, 3 и по улице Кундо, 6
Из-за того, что одни жители перекрывают реку, у других исчезает вода в скважинах