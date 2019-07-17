В России протестируют самый протяжённый туристический маршрут в мире
Он повторяет путь «Великой Северной экспедиции» мореплавателя XVIII века Витуса Беринга, сообщает телеканал «Мир 24».
- В рамках пилотного маршрута путешественники проедут 12 тысяч километров – через 58 населённых пунктов, находящихся на Сибирском тракте и вблизи озера Байкал, сообщили в Русском географическом обществе, - говорится в сообщении «Мир 24».
Через Байкал пройдёт самый протяжённый турмаршрут в мире
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