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В Улан-Удэ пройдёт хип-хоп баттл в защиту лесов

В Улан-Удэ пройдёт хип-хоп баттл в защиту лесов
Общество,  Фото:pixabay.com
На него приедет Казян ОУ74 со своим сольником

20 июля в Улан-Удэ пройдёт ежегодный фестиваль уличной культуры «Живём вслух», в основу которого заложена настоящая свобода самовыражения. 36 участников из Иркутска, Улан-Удэ и Читы сойдутся на одной сцене в НК «Studio 21» в хип-хоп баттле «Живём вслух ПО СОВЕСТИ». Они поборятся за призовой фонд – 100 000 рублей.

Спецгостем фестиваля будет Казян ОУ74 со своей сольной программой. Также участие примут Шумер; Сонгол (группа «Хатхур Зу»); 4-46 IRKUTSKOGRAD UNDERGROUND; Мосэ Кумар, он же Завгар (к/ф «Решала»); Дикий Край и многие другие.

Организаторы сообщают, что все деньги с продажи билетов пойдут на благотворительные цели – на посадку деревьев на месте сгоревших лесов.
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