Игровые городки разместят по улице Силикатной, 3 и по улице Кундо, 6
17 июля состоится комиссионная приёмка первой площадки по ул. Кундо, 6. Здесь должны быть 3 качели - одни балансирующие, другие с гибкой подвеской двойные и качели-диван. Также предусмотрены песочница с навесом, трёхуровневый турник и небольшой игровой комплекс с горкой.
Муниципальные закупки на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий были объявлены комитетом городского хозяйства ещё весной. В конкурсной документации прописаны все требования к конструкциям и деталям. Деревянные детали должны быть отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках.
- Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования детей. Также мы часто отмечаем нарушения, когда производится цементирование выше уровня, - пояснил начальник отдела по работе с отдалёнными районами администрации Советского района Геннадий Гуруев.
В приёмке площадок принимают участие представители районной администрации, комитета городского хозяйства, подрядчики, жители.
Для второй детской площадки в микрорайоне Стеклозавод часть оборудования уже поступила, но его пока не монтируют. Сейчас ведутся работы по отсыпке земельного участка, шесть соток территории необходимо огородить. Более того, в ближайшее время по программе «Формирование комфортной городской среды» во дворах заасфальтируют проезды. В планах администрации района сделать этот «пятачок», ранее используемый под кладовки, очагом отдыха для родителей и их детей. Начнут с необходимого: установят песочницу, карусель, игровой комплекс - конструкцию, состоящую из трёх площадок, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
На Стеклозаводе в Улан-Удэ появятся две детские площадки
Общество, Фото:
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