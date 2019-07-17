Движение с 58 по 60 км будет запрещено
В Иркутской области на автодороге Р-258 «Байкал» на пикете с 87 по 94 километр 18 июля в период с 5:00 до 6:00 будут производиться взрывные работы. Автомобильное движение на федеральной трассе с 58 по 60 км будет остановлено. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Шелеховского района.
По информации Упрдор «Прибайкалье», ремонт идёт на трёх участках в Шелеховском и Слюдянском районах: км 64 – км 69+300, км 71+700 – км 84+600, км 86+400 – км 88. В эксплуатацию объекты сдадут до конца октября этого года.
На всех участках устроят новую дорожную одежду, обновят систему водоотвода, укрепят обочины, кюветы и откосы. Кроме того, дорожники восстановят дополнительные полосы движения, обустроят примыкания к муниципальным дорогам в с. Хузино и в направлении ст. Андриановская, а также приведут в порядок съезды с федеральной трассы во дворы д. Граматуха и п. Большая Глубокая. Верхний слой дорожной одежды выполнят из высокопрочного и устойчивого к истиранию щебёночно-мастичного асфальтобетона. А для обеспечения безопасности движения установят 300 новых дорожных знаков и столько же сигнальных столбиков.
Завтра на трассе «Байкал» пройдут взрывные работы
Общество, Фото:
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