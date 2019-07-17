В Бурятии возник крупный конфликт из-за перекрытия реки

В селе Тэгда Хоринского района Бурятии разгорелся крупный конфликт между жителями из-за того, что часть сельчан перекрыла реку и перенаправила её в сторону своих участков, усадеб.











В результате этих действий у других сельчан начала пропадать вода в скважинах. Кроме того, речка так обмелела, что даже малыши больше не могут здесь купаться.











Однако жители намерены предпринять все меры, чтобы такого впредь не повторялось, и обратились в районную прокуратуру.















- У нас с односельчанами крупный спор. Мы были возмущены тем, что они полностью перекрыли речку Тэгду. И у нас не было никаких аргументов, каких-то документов, что это противоправно, незаконно. Вообще с этими бесконечными вырубками наша речка пересыхает – все притоки повысыхали, и она в три раза меньше стала. А вот то, что осталось, некоторые перекрывают и перекрывают своими тракторами, направляют воду в сторону личных дворов, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница, пенсионерка Баирма Дабаева.- Считаем, что так менять русло реки нельзя, жители таким образом просто добивают её. Она уже без того пересыхает, - продолжает пенсионерка.После длительных споров вечером 13 июля речку наконец-то «открыли». Но люди сомневаются, что это надолго. Поскольку своевольничают некоторые «смекалистые» жители Тэгды уже на протяжении двух лет.- После обращения мы ездили, разбирались. Выявить тех, кто перекрыл, невозможно - никто не сознаётся. Думаю, после того, как мы подняли этот вопрос, больше уже никто не будет перекрывать реку, - уверен в свою очередь Амгалан Гончикдоржиев, глава сельского поселения «Верхнекурбинское».