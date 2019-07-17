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В улан-удэнской колонии боролись за белого зайца

В улан-удэнской колонии боролись за белого зайца
Общество,  Фото:pixabay.com
В исправительной колонии №7 для женщин состоялась открытая летняя спортивная спартакиада

Впервые спартакиада проходила в два этапа и длилась два дня, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Первый день спартакиады открыли соревнования по настольным играм. В то время, как проходили соревнования, на волейбольной площадке уже шла подготовка ко второму дню состязаний. По итогам первого дня соревнований лидировала команда первого отряда.

На следующий день борьба между командами разгорелась сразу на четырех площадках. Участники команд состязались в пяти видах спорта. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон.

Главный приз – переходящий белый заяц с золотой медалью на шее – завоевала практически традиционно команда первого отряда.

спартакиада осужденные
 
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