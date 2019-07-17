В Чите проходят всероссийские соревнования по велоспорту

В них принимают участие спортсмены из Улан-Удэ, Ангарска, Шелехова и Усолья-Сибирского



С 15 по 21 июля в Чите проходят Всероссийские соревнования по велосипедному спорту – многодневная велогонка, посвящённая памяти Заслуженного тренера СССР Юрия Кошевого. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Кемерово, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Улан-Удэ, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Читы и Краснокаменска.



19 июля пройдут групповые гонки по маршруту Чита – Песчанка, старт участников в 11:00. На следующий день состоится индивидуальная гонка, которая стартует в селе Верх-Чита в 11:00.



В заключительный день, 21 июля, в 11:00 на КСК стартует кольцевая гонка. Закрытие соревнований и награждение победителей и призёров состоится в 13:00 на территории Ледового дворца «Чароит» в посёлке Текстильщиков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.



Справка:



Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, посвящённые памяти Заслуженного тренера СССР Юрия Кошевого проводятся в регионе с 1997 года с участием сильнейших велосипедистов Сибири и Дальнего Востока.

Юрий Павлович Кошевой (1937 – 1997), почётный мастер спорта (1966), заслуженный тренер РСФСР и СССР по велоспорту (1983). Неоднократный призёр первенств РСФСР, СССР, Вооруженных сил, 3-й призёр III Спартакиады народов СССР (1963), член сборной олимпийской команды СССР (1964), участник самой длинной любительской велогонки «Святой Лаврентий» (Канада, 1964). Работая в 1960–70-х годах в СКА ЗабВО, подготовил свыше 30 мастеров велосипедного спорта. До 1991 старший тренер СКА ПрибВО (г. Рига).

