В Роскачестве объяснили, как выбирать арбузы

«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза



Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой, значит арбуз перезрел, а если слишком звонкий — не вызрел до конца, сообщают «Известия».



Арбуз должен быть без побитостей и трещин. При этом его корочека не должна блестеть. Если она глянцевая, велик риск того, что арбуз неспелый.



Кроме того, на кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное пятно». Оно должно быть ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя. Эксперты подчеркнули, что земляное пятно должно быть только одно. А вот цвет и форма арбуза никак не повлияют на его вкус.



В Роскачестве особенно подчеркнули, что сухость хвостика арбуза на полках магазина не показательна.



Стоит отметь, что сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, не нужно. Ягода хрустит при надавливании всего один раз и, вероятнее всего, арбуз уже хрустнул при транспортировке.



