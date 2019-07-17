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Учёные изучают атмосферу над Байкалом

Учёные изучают атмосферу над Байкалом
Общество,  Фото:пресс-служба ИГУ
Первые исследования уже провели на Ольхоне

Учёные-метеорологи Иркутского государственного университета изучают атмосферу над Байкалом. Уже получены уникальные данные аэрологических исследований. Работа проведена на Ольхоне с 11 по 14 июля. Исследования проводились при поддержке экологического общественно-научного проекта «Байкальская экспедиция» и активном участии школьников посёлка Хужир, сообщает пресс-служба ИГУ.

По словам старшего преподавателя кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Павла Найденова, учёные планируют выявить особенности вертикального распределения метеорологических параметров в котловине озера Байкал. Нужно это для последующих исследований предельно допустимых экологических нагрузок на воздушную среду (например, выбросы промышленных предприятий) и влияния на них различных внешних метеорологических факторов. Работы выполняются в рамках научного проекта (руководитель — доктор физико-математических наук, профессор кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Павел Ковадло).

Получать данные ученые решили с использованием современных технологий. Так, инструментом или своего рода зондом стал квадрокоптер, который оснастили специальной аппаратурой — установлены датчики влажности, давления и температуры.

— Стремительное развитие и удешевление мультироторных беспилотных летательных аппаратов позволяет ученым по всему миру применять их в исследованиях атмосферы. Квадрокоптеры, в отличие от традиционных аэрологических наблюдений, позволяют проводить вертикальное зондирование метеопараметров со значительно меньшим временным промежутком. В первых испытаниях этой новой технологии нами получены данные с дискретностью в один час, что является ранее не исследованным материалом, — говорит Павел Найденов.

Как происходит сбор данных? Взлёт исследовательского дрона с установленной вертикальной скоростью в полметра в секунду. Заданный потолок — 100 метров. Затем спуск. Время на подъём и на спуск — по пять минут. Всё это время датчики записывают данные. В результате за один полет по каждому параметру набирается по 150 показаний, которые впоследствии требуется расшифровать и обработать.

Ученые отмечают активное участие и неподдельный интерес к исследованиям местных школьников. Благодаря поддержке проекта «Байкальская экспедиция» к части проекта, выполняемого на Ольхоне, привлекли учащихся средней школы Хужира. И это не просто «запустить» квадрокоптер. Под руководством ученых кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ школьники проводят собственные долговременные метеорологические наблюдения и анализ полученных данных.

— На наш взгляд, подобные проекты являются очень эффективным способом заинтересовать ребят. Уже в этом возрасте они получают ясное представление о работе ученых и задумываются о получении классического образования метеоролога. Соответственно, школьники начинают готовиться целенаправленно по определенным предметам ЕГЭ, — подчеркнул Павел Найденов.

В рамках проводимых исследований в течение лета 2019 года такая работа планируется в Северобайкальске, Танхое и Аршане.

Байкал ученые
 
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