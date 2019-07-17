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Два рекордсмена из Бурятии поедут на кастинг шоу «Русский ниндзя»

Два рекордсмена из Бурятии поедут на кастинг шоу «Русский ниндзя»
Общество, 
Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук готовятся перед поездкой в Москву на знаменитое телешоу

Два рекордсмена из Бурятии Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук отправятся на кастинг популярного экстремального шоу «Русский ниндзя».

- 20 июля отправляемся в Москву на кастинг Первого канала шоу «Русский ниндзя». И сразу же в Москве установлю четвёртый рекорд России, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.

О том каким будет четвёртый рекорд Рафаэль пока не раскрывает.

Для подготовки к сложному кастингу спортсмены специально готовились.

- Скидывал вес и работал на связки в основном, так как там будет работа с собственным весом, с собственным весом и готовился, работал на хват, - добавил рекордсмен.

Кастинг проекта «Русский ниндзя» состоится 21-22 июля в Москве.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что улан-удэнские силачи поедут покорять экстремальное шоу стало известно в декабре 2018 года. Заявку на онлайн участие Рафаэль заполнил ещё в 2017 году. Но тогда спортсмена попытались обмануть мошенники.

- В прошлом году поехать не получилось, нас попытались обмануть мошенники. И теперь мы сразу поедем в Москву и уже на месте попытаемся попасть на проект, очень бы хотелось. Но кто знает, что нас там будет ждать. Пожелайте нам удачи, - сообщил тогда Рафаэль.

Как сообщал «Байкал-Daily», Рафаэль Кулиев уже трижды устанавливал рекорды России. В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Рафаэлю Кулиеву удалось подтянуться 16 раз. В декабре 2018 года спортсмен сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу.

В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.

Друг силача Виталий Савчук, который тоже едет покорять кастинг «Русского ниндзю», попал в Книгу рекордов России за выполнение 104 двойных прыжков на скакалке за одну минуту.

Справка:

«Русский ниндзя» - адаптация японского проекта «Сасуке» (Sasuke), которому уже больше 20 лет. В мире существует 18 адаптаций этого шоу. Одна из самых популярных — американская версия, которая называется American Ninja Warrior («Американский воин-ниндзя»). В Штатах вышло уже 9 сезонов. Но самое удивительное в том, что за 20 лет только 9 человек в мире смогли покорить Мидорияму (последнее испытание) и получить главный приз. Именно поэтому неприступная вершина имеет культовый статус среди экстремалов всего мира. Главная мечта каждого фаната шоу — покорить гору. По сути это как подняться на Эверест.

В этом году «Американский воин-ниндзя» номинирован на премию «Эмми».

В первом сезоне шоу «Русского нинздя» никому из участников не удалось выиграть главный приз. Одному из финалистов не хватило всего одной секунды, второй упал практически перед самым финишем.



телешоу
 
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