В Улан-Удэ провели турнир по футболу для взрослых

Некоторые играли впервые



На спортивной площадке по ул. Ермаковского, 39 в Улан-Удэ состоялся мини-турнир по дворовому футболу среди взрослых.



Организаторы - инструкторы по физической культуре и спорту.



Участвовало 15 человек. Некоторые из них раньше не играли в футбол, но это не помешало футболистам с пользой и весело провести время.



Решено было проводить такие матчи постоянно, сообщает администрация Советского района Улан-Удэ.



