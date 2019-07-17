Некоторые играли впервые
На спортивной площадке по ул. Ермаковского, 39 в Улан-Удэ состоялся мини-турнир по дворовому футболу среди взрослых.
Организаторы - инструкторы по физической культуре и спорту.
Участвовало 15 человек. Некоторые из них раньше не играли в футбол, но это не помешало футболистам с пользой и весело провести время.
Решено было проводить такие матчи постоянно, сообщает администрация Советского района Улан-Удэ.
В Улан-Удэ провели турнир по футболу для взрослых
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