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Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан

Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан
Общество, 
Приём граждан состоится завтра

18 июля с 18 до 19 часов в Общественной приёмной МВД по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2 состоится приём граждан.

Приём проведут председатели Общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ Николай Рогалев и Денис Леонов.

По приглашению общественников участие в мероприятии примет врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Зоригто Цыренов.

Предварительная запись по телефону: 8(3012) 275-307

Справка:

Приём граждан членами общественных советов проводится в каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00. Граждане могут обращаться в приемную Общественного совета при МВД по РБ с предложениями по улучшению работы ОВД, по взаимодействию с институтами гражданского общества и с инициативами по организации мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.

МВД Бурятии прием граждан
 
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