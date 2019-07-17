Приём граждан состоится завтра
18 июля с 18 до 19 часов в Общественной приёмной МВД по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2 состоится приём граждан.
Приём проведут председатели Общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ Николай Рогалев и Денис Леонов.
По приглашению общественников участие в мероприятии примет врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Зоригто Цыренов.
Предварительная запись по телефону: 8(3012) 275-307
Справка:
Приём граждан членами общественных советов проводится в каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00. Граждане могут обращаться в приемную Общественного совета при МВД по РБ с предложениями по улучшению работы ОВД, по взаимодействию с институтами гражданского общества и с инициативами по организации мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.
Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приём граждан состоится завтра
В Бурятии показали красавицу-изюбриху из Фролихинского заказника
Уютное место появилось за зданием Народного Хурала
Здесь пройдёт кулинарный мастер-класс
Вырученные от показа постановки средства будут направлены на помощь тем, кто пострадал при наводнении в Иркутской области
Всероссийская акция «Прокачай лето с Росгвардией» состоялась в детском оздоровительном лагере «Берёзка»
Новая покупательница квартиры выселила семью через суд
Улан-удэнцу помог только человек, сам просящий милостыню
Буддисты считают, что знак защиты божества Калачакра защитит от негативной информации
Учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» на Центральном стадионе вызвали невиданный ажиотаж
Эрдэм Цыдыпов завоевал на Универсиаде золотую и серебряную медали
Миллионная задолженность по алиментам привела улан-удэнца на скамью подсудимых
Общественный совет минприроды рекомендовал министерству просвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету
11 августа состоится марафон «Чистый Байкал»
Нарушения выявила прокуратура Бичурского района