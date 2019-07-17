Общественный совет МВД по Бурятии примет граждан

Приём граждан состоится завтра



18 июля с 18 до 19 часов в Общественной приёмной МВД по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а, корп. 2 состоится приём граждан.



Приём проведут председатели Общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД России по Улан-Удэ Николай Рогалев и Денис Леонов.



По приглашению общественников участие в мероприятии примет врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Зоригто Цыренов.



Предварительная запись по телефону: 8(3012) 275-307



Справка:



Приём граждан членами общественных советов проводится в каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00. Граждане могут обращаться в приемную Общественного совета при МВД по РБ с предложениями по улучшению работы ОВД, по взаимодействию с институтами гражданского общества и с инициативами по организации мероприятий патриотической и духовно-нравственной направленности.



