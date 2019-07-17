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В Аге уточняют Книгу Памяти округа

В Аге уточняют Книгу Памяти округа
Общество,  Фото:pixabay.com
К жителям округа обратились с просьбой дополнить или скорректировать по воевавшим землякам

В Агинском Бурятском округе в настоящее время ведётся работа по корректировке данных Книги памяти. Рабочая группа старается не только максимально включить имена земляков – участников Великой Отечественной войны, но и пополнить имеющуюся информацию. Об этом сообщает пресс-служба Администрации округа.

В 1995 году впервые была издана Книга памяти Агинского Бурятского округа, которая потом трижды переиздавалась. Каждое издание пополнялось новыми именами. Работа по восстановлению имен земляков продолжается и по сей день.

Книга памяти будет состоять из 4 разделов: три муниципальных района и городской округ «Поселок Агинское». Списки будут сформированы по поселениям по следующей схеме: списки участников войны, погибших в годы войны, и списки участников войны, умерших в мирное время. По официальным данным за годы войны с Агинского Бурятского округа было мобилизовано 5860 человек, из которых 2793 – не вернулись. Наряду с участниками Великой Отечественной войны в книгу будут включены земляки, которые были призваны на мобилизационные работы (имеющие военный билет), а также данные на участников финской войны, войны на Халхин-Голе и Корее.

В предыдущих изданиях Книги зачастую попадались люди, которые числились в списках по месту рождения и потом по месту призыва. Чтобы исключить такое повторение персоналий, рабочая группа приняла решение сформировать списки только по месту рождения. Для этого поисковикам необходимо сверить данные по учётным карточкам призванных и по материалам архивных журналов по призыву в Агинском военкомате. Участники войны, которые волею судеб приехали после войны и остались жить в Агинском округе, будут включаться по месту проживания. Кроме этого особое внимание будет уделено уроженцам поселений, мобилизованных с мест ссылок или лишения свободы.

Работе над книгой могут помочь и жители округа. От них требуется уточнить, дополнить, скорректировать данные на своих родных и родственников – участников войны. На каждого участника необходима следующая информация: ФИО воина; год и место рождения; дата призыва; кем призван; данные о войсковой части; дата и место гибели (смерти); воинское звание; сведения о награждении.
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