В Улан-Удэ школьников научат печь печенье

Здесь пройдёт кулинарный мастер-класс



19 июля в 10 часов в детском оздоровительно-образовательном центре «Рассвет» городской комбинат школьного питания проведёт мастер-класс «Декорирование песочного печенья цветной сахарной глазурью».



В нём примут участие отдыхающие в возрасте от 10 до 12 лет и воспитанники детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».



Опытные мастера комбината школьного питания научат детей азам кулинарного мастерства. Юные повара смогут не только приготовить первые кулинарные шедевры, но и проявить индивидуальность и творчество. Также мероприятие станет одним из этапов социализации особенных детей.



В конце мастер-класса участников ждут подарки и дегустация готовых изделий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

