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В Улан-Удэ школьников научат печь печенье

В Улан-Удэ школьников научат печь печенье
Общество,  Фото:pixabay.com
Здесь пройдёт кулинарный мастер-класс

19 июля в 10 часов в детском оздоровительно-образовательном центре «Рассвет» городской комбинат школьного питания проведёт мастер-класс «Декорирование песочного печенья цветной сахарной глазурью».

В нём примут участие отдыхающие в возрасте от 10 до 12 лет и воспитанники детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».

Опытные мастера комбината школьного питания научат детей азам кулинарного мастерства. Юные повара смогут не только приготовить первые кулинарные шедевры, но и проявить индивидуальность и творчество. Также мероприятие станет одним из этапов социализации особенных детей.

В конце мастер-класса участников ждут подарки и дегустация готовых изделий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
школьники мастер-класс
 
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