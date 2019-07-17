Здесь пройдёт кулинарный мастер-класс
19 июля в 10 часов в детском оздоровительно-образовательном центре «Рассвет» городской комбинат школьного питания проведёт мастер-класс «Декорирование песочного печенья цветной сахарной глазурью».
В нём примут участие отдыхающие в возрасте от 10 до 12 лет и воспитанники детского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
Опытные мастера комбината школьного питания научат детей азам кулинарного мастерства. Юные повара смогут не только приготовить первые кулинарные шедевры, но и проявить индивидуальность и творчество. Также мероприятие станет одним из этапов социализации особенных детей.
В конце мастер-класса участников ждут подарки и дегустация готовых изделий, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ школьников научат печь печенье
Общество, Фото:
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