В Улан-Удэ пройдёт спектакль в пользу пострадавших от наводнения

Вырученные от показа постановки средства будут направлены на помощь тем, кто пострадал при наводнении в Иркутской области



Трагедия, случившаяся в Иркутской области, не оставила равнодушным и коллектив Бурятского театра драмы. Сегодня, 17 июля, зрители спектакля «Полёт. Бильчирская история» не только увидят на сцене страдания людей, оказавшихся в беспомощном положении из-за водной стихии, в исполнении актёров, но и помогут пострадавшим в Иркутской области. Вырученные средства будут направлены на помощь тем, кто сегодня столкнулся с трагедией.



- Цветущий край, оставшийся под толщей вод… Затопленная родина, что до сих пор жива в памяти. Воспоминания жителей старого Бильчира, ушедшего под воду при строительстве Братской ГЭС, легли в основу наполненной символизмом постановки, - отметили в пресс-службе Бурятского театра драмы.



Спектакль «Полёт. Бильчирская история» режиссёра Сойжин Жамбаловой по мотивам повести Валентина Распутна «Прощание с Матёрой» был впервые поставлен в октябре 2016 года. В основе постановки - реальные воспоминания бильчирцев, оставшихся без крова из-за наводнения.



Вода, которой покрыта сцена, словно является отдельным персонажем. Сквозь неё видна вся глубина тихой трагедии, которая случилась в 1961 году в Осинском районе Иркутской области.



Наводнение в 2019 году произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.



