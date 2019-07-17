Два дня у ЗАГСа Бурятии были проблемы из-за ФНС

В информационной системе актовых записей проводились технологические работы



Два дня ЗАГС Бурятии испытывал затрудения при проведении технологических работ ФНС России в системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» («ЕГР ЗАГС»).



15 июля органами ЗАГС республики государственная регистрация актов гражданского состояния не могла осуществляться как в режиме «онлайн», так и в режиме «оффлайн». 16 июля при крайне нестабильной работе информационной системы «ЕГР ЗАГС» управлением зарегистрировано всего 88 актовых записей при среднем значении около 170 записей в день. Причиной проблем послужило проведение технологических работ ФНС России – оператора федеральной государственной информационной системы «ЕГР ЗАГС», которые должны были закончиться в 7:00 по местному времени.



На утро 17 июля органы ЗАГС республики приступили к работе в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия.

