В информационной системе актовых записей проводились технологические работы
Два дня ЗАГС Бурятии испытывал затрудения при проведении технологических работ ФНС России в системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» («ЕГР ЗАГС»).
15 июля органами ЗАГС республики государственная регистрация актов гражданского состояния не могла осуществляться как в режиме «онлайн», так и в режиме «оффлайн». 16 июля при крайне нестабильной работе информационной системы «ЕГР ЗАГС» управлением зарегистрировано всего 88 актовых записей при среднем значении около 170 записей в день. Причиной проблем послужило проведение технологических работ ФНС России – оператора федеральной государственной информационной системы «ЕГР ЗАГС», которые должны были закончиться в 7:00 по местному времени.
На утро 17 июля органы ЗАГС республики приступили к работе в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия.
Два дня у ЗАГСа Бурятии были проблемы из-за ФНС
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В информационной системе актовых записей проводились технологические работы
Ни один из нынешних победителей этого ралли не выигрывал её ранее
Сегодня в Многофункциональном центре Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуг начал работать кабинет управления по вопросам миграции МВД
Горожане задолжали компании за тепло и горячую воду 587 миллионов рублей
Игровые городки разместят по улице Силикатной, 3 и по улице Кундо, 6
Из-за того, что одни жители перекрывают реку, у других исчезает вода в скважинах
Девушка-осуждённая подарила гостье из Москвы подарок ручной работы
В исправительной колонии №7 для женщин состоялась открытая летняя спортивная спартакиада
Женщины работали в Великую Отечественную войну
Роскачество разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза
Первые исследования уже провели на Ольхоне
Свои снимки, пропущенные через фильтр приложения FaceApp, выкладывают артисты, спортсмены и юмористы
Ещё 12 образовательных учреждений Иркутска отремонтируют с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья
Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук готовятся перед поездкой в Москву на знаменитое телешоу
Некоторые играли впервые