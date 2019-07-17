В Улан-Удэ пранкер провел социальный эксперимент

Улан-удэнцу помог только человек, сам просящий милостыню
Вадим Бичурин – молодой и популярный в Улан-Удэ пранкер, на его страницу в социальных сетях подписано почти 16 тысяч человек.
Недавно блогер провел интересный социальный эксперимент. Вадим подошел к мужчине-попрошайке и попросил у него 20 рублей. Он объяснил, что потерял кошелек и ему нужны деньги на проезд.
Мужчина сразу начал собирать мелочь.
- Я тоже понимаю, - сказал он.
Со словами: «Пожалуйста, родной!» мужчина-попрошайка дал блогеру 20 рублей. Вадим вернул деньги и добавил свои.
- Ну ты молодец! Проверить решил меня, специально да, - засмеялся мужчина.
Затем пранкер подошел с такой же просьбой к другому мужчине, который сидел в иномарке. Водитель машины коротко ответил: «Не», тем самым отказав в помощи.
«Не зря же говорят, бедные готовы отдать больше, чем люди, имеющие что-либо», - так Вадим Бичурин написал под роликом.
Пользователи Сети начали обсуждать эксперимент: «Человек, который сам попал в трудную ситуацию, всегда поймет и поможет», «Чем меньше мы привязаны к деньгам, тем шире наша душа», «молодец, Вадим!», пишут улан-удэнцы.
Улан-удэнцу помог только человек, сам просящий милостыню
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