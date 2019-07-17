В Улан-Удэ пранкер провел социальный эксперимент









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Смотрю твои истории😊Подпишись (@bichurin_vad) 15 Июл 2019 в 5:25 PDT



Пользователи Сети начали обсуждать эксперимент: «Человек, который сам попал в трудную ситуацию, всегда поймет и поможет», «Чем меньше мы привязаны к деньгам, тем шире наша душа», «молодец, Вадим!», пишут улан-удэнцы.

Пользователи Сети начали обсуждать эксперимент: «Человек, который сам попал в трудную ситуацию, всегда поймет и поможет», «Чем меньше мы привязаны к деньгам, тем шире наша душа», «молодец, Вадим!», пишут улан-удэнцы.

Вадим Бичурин – молодой и популярный в Улан-Удэ пранкер, на его страницу в социальных сетях подписано почти 16 тысяч человек.Недавно блогер провел интересный социальный эксперимент. Вадим подошел к мужчине-попрошайке и попросил у него 20 рублей. Он объяснил, что потерял кошелек и ему нужны деньги на проезд.Мужчина сразу начал собирать мелочь.- Я тоже понимаю, - сказал он.Со словами: «Пожалуйста, родной!» мужчина-попрошайка дал блогеру 20 рублей. Вадим вернул деньги и добавил свои.- Ну ты молодец! Проверить решил меня, специально да, - засмеялся мужчина.Затем пранкер подошел с такой же просьбой к другому мужчине, который сидел в иномарке. Водитель машины коротко ответил: «Не», тем самым отказав в помощи.«Не зря же говорят, бедные готовы отдать больше, чем люди, имеющие что-либо», - так Вадим Бичурин написал под роликом.