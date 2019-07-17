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Сегодня в Улан-Удэ верующим вручат изображения знака Калачакры

Сегодня в Улан-Удэ верующим вручат изображения знака Калачакры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Буддисты считают, что знак защиты божества Калачакра защитит от негативной информации

В завершающий день учений «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван», 17 июля, вечером на Центральном стадионе в Улан-Удэ будут вручены освящённые изображения сакрального знака Калачакры.

- Тому, кто получит это посвящение, знак защиты божества Калачакра, уже будут совершенно не страшны и не опасны любые негативные характеристики дня, которые мы узнаём из ежедневных прогнозов Зурхай. Ибо вся система восточной медицины, астрологии, созданная многие столетия и тысячелетия назад, по сей день функционирует на основе учения Калачакры – так же, как и составляется сам лунный календарь. Так было, есть и будет всегда, - сообщает Буддийская традиционная Сангха России в соцсети.

«В трудные минуты, обращаясь с искренней верой к Трём Драгоценностям, к божеству Калачакра, вы всегда будете связаны с ними, всегда будете чувствовать уверенность в своих силах, потому что только вы своей верой можете менять и изменять свою жизнь к лучшему», - говорится в сообщении Сангхи.

Время проведения - с 18.00 до 21.00.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 по 19 июля на Центральном стадионе Бурятии по улице Кирова, 1 проходят буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван». Специально для этого Сангха России пригласила духовного учителя, философа, мастера буддийской тантры достопочтимого Жадо Тулку Ринбоче, прибывшего по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV.

Ежедневно с утра до обеда ламы под руководством Жадо Ринбоче читают текст Дуйнхор. А вечером проходят буддийские учения.

В рамках мероприятия проходило строительство самой сложной мандалы – мандалы Калачакры.

На учениях произошло невиданное зрелище – верующие полностью заполнили Центральный стадион.

буддизм
 
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