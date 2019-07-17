«Шёлковый путь» финишировал в Китае

Общество, Фото: пресс-служба Международного ралли «Шёлковый путь»

Ни один из нынешних победителей этого ралли не выигрывал её ранее



16 июля в китайском городе Дуньхуан завершилось девятое Международное ралли «Шёлковый путь». К финишу пришло 77 транспортных средств: 22 мото- и квадроциклов, 12 грузовиков и 43 внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба организаторов ралли.



На Театральной площади города Дуньхуан состоялась торжественная церемония финиша ралли. Гости и зрители стали свидетелями того, как участники гонки один за другим поднимались на финишный подиум, установленный у Большого театра города. На этот раз список победителей «Шёлкового пути» пополнили новые имена – ни один из триумфаторов гонки 2019 года не выигрывал её ранее: ни Сэм Сандерлэнд, ни Рафал Соник, ни Нассер Аль-Аттия, ни Антон Шибалов.



Подиум зачёта внедорожников стал поистине интернациональным – в составе трёх экипажей-победителей уроженцы Катара, Китая и Франции. Победителем девятого издания ралли «Шёлковый путь» стал экипаж в составе Нассера Аль-Аттии и Мэтью Бомэля – пилот из Катара и штурман из Франции выступали на прототипе Toyota Hilux команды «Qatar Rally Team». Второе место занял дуэт китайских гонщиков: Хан Вей и Мин Ляо – «серебро» они завоевали на моноприводной багги Geely SMG команды «Geely Autoshell Lubricant Team». Замкнули тройку призёров французы Жером Пелише и Паскаль Ларрок, выступавшие на багги Optimus команды «Raid Lynx».



В зачёте Т2 победу отпраздновал экипаж Акиры Миуры и Лорана Лихтлёйхтера – они выступали на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. Зачёт Т3 выиграл российский экипаж команды «Snag Racing» – Сергей Карякин и Антон Власюк. Успех своих коллег по команде подкрепил и другой экипаж коллектива Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого – они заняли третье место.



Тройку победителей и призёров зачёта грузовиков составили экипажи команды «КАМАЗ-мастер». Первое место у Антона Шибалова, вторым стал Андрей Каргинов, а замкнул тройку призёров Айрат Мардеев.



У мотоциклистов первым финишировал Сэм Сандерлэнд из команды «Red Bull KTM Factory Racing». Второе место у Эндрю Шорта из команды «RockStar Energy Husqvarna Factory Racing». Обладателем «бронзы» стал Адриен Ван Беверен из Команды «Yamaha Rally Team»



Напомним, что в этом году «Шёлковый путь» прошёл по территориям России, Монголии и Китая. Гонка стартовала в Иркутской области, а следом за ней участников ралли приняла Бурятия.

