В России просят ввести ЕГЭ по экологи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Общественный совет минприроды рекомендовал министерству просвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ассоциации журналистов-экологов, члена Общественного совета минприроды Александра Фёдорова.



Сейчас экология не входит в пул естественных наук, а находится в предметной области «физкультура, экология и основы безопасной жизнедеятельности».



- Введение единого госэксзамена по экологии будет отражением изменений в образовательных стандартах и действенным ответом страны в направлении адаптации ко все более быстро меняющемуся миру, - цитирует Фёдорова РИА Новости.





