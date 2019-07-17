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В России просят ввести ЕГЭ по экологи

В России просят ввести ЕГЭ по экологи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Общественный совет минприроды рекомендовал министерству просвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ассоциации журналистов-экологов, члена Общественного совета минприроды Александра Фёдорова.

Сейчас экология не входит в пул естественных наук, а находится в предметной области «физкультура, экология и основы безопасной жизнедеятельности».

- Введение единого госэксзамена по экологии будет отражением изменений в образовательных стандартах и действенным ответом страны в направлении адаптации ко все более быстро меняющемуся миру, - цитирует Фёдорова РИА Новости.


ЕГЭ экология
 
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