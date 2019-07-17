В Бурятии на 7 часов перекроют дорогу из-за марафона

11 августа состоится марафон «Чистый Байкал»
11 августа в района села Максимиха в Бурятии состоится второй международный марафон «Чистый Байкал». Марафон проводится на призы мастера спорта международного класса, победительницы многих марафонов, в том числе чемпионата мира в эстафете «Экиден» (марафонская дистанция, разбитая на 6 этапов) 1994 года Натальи Соломинской. В 2018 году Наталья Соломинская провела первый марафон «Чистый Байкал» на свои призы.
В этом году марафон состоится 11 августа. Днём ранее в лагере «Ровесник» в Максимихе пройдёт круглый стол с волонтёрами и спортсменами по вопросам экологии «О Байкале начистоту», запланирована экологическая акция.
В день соревнований состоятся несколько забегов – 3 км, 10 км, 21,1 км и самый сложный и почётный – на 42,2 км.
Забеги пройдут на участке автомобильной дороги регионального значения «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» с 205 по 233 километр. Из-за этого дорога в 21 км по направлению из Максимихи будет перекрыта с 8 до 15 часов.
Автомобилистов просят заранее спланировать свой график с учётом перекрытия дороги.
Регистрация участников на марафон «Чистый Байкал» продолжается на сайте baikalrun.com
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