Нарушения выявила прокуратура Бичурского района
В Бичурской централизованной библиотечно-краеведческой системе выявили нарушения при предоставлении работнику-инвалиду ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для данной категории работников предусмотрено 30 дней отпуска. Вопреки закону сотруднику предоставлялся ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Кроме этого, в нарушение Трудового кодекса, в трудовом договоре не было определено обязательное условие – право работающего инвалида на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.
Прокурор Бичурского района внёс директору учреждения представление, которое удовлетворено. Методист учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности. С работником-инвалидом заключено дополнительное соглашение и предоставлено право на 30-дневный ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы.
В Бурятии инвалиду давали отпуск меньше положенного
Общество, Фото:
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