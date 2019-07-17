В Бурятии инвалиду давали отпуск меньше положенного

Нарушения выявила прокуратура Бичурского района



В Бичурской централизованной библиотечно-краеведческой системе выявили нарушения при предоставлении работнику-инвалиду ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для данной категории работников предусмотрено 30 дней отпуска. Вопреки закону сотруднику предоставлялся ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Кроме этого, в нарушение Трудового кодекса, в трудовом договоре не было определено обязательное условие – право работающего инвалида на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.



Прокурор Бичурского района внёс директору учреждения представление, которое удовлетворено. Методист учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности. С работником-инвалидом заключено дополнительное соглашение и предоставлено право на 30-дневный ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы.



