В соседнем регионе в результате наводнения пострадало 29 учреждений культуры
В Иркутской области в результате наводнения пострадало 29 учреждений культуры, 23 из них требуют капитального ремонта, ещё шесть – полного восстановления.
Наибольшее количество пострадавших учреждений находится в Нижнеудинском районе, там их 17. В Тайшетском районе затопило восемь учреждений, в Тулунском – три, в Чунском – одно. Это дома культуры, сельские клубы, библиотеки, художественные и музыкальные школы.
Национальная библиотека республики Бурятии просит своих читателей оказать посильную помощь в восстановлении книжного фонда библиотек, пострадавших от наводнения.
- В дар принимаются новые книги в хорошем состоянии – произведения классической и современной мировой художественной литературы, справочно-энциклопедические, научно-популярные и краеведческие издания, книги для детей, - сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области в конце июня были сильные паводки. С 25 июня в семи районах Иркутской области подтопило 107 населённых пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживают 34 188 человек, а также 49 социально значимых объектов, 11051 приусадебный участок.
Приём книг ведётся на кафедре регистрации по адресу ул. Ербанова, 4. Телефон для справок.: 21-91-29.
В Бурятии собирают книги для пострадавших при наводнении в Иркутской области библиотек
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