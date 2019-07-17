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В Улан-Удэ сегодня до +30

В Улан-Удэ сегодня до +30
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе временами гроза с дождём

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июля по республике жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, днём местами град. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью 15-20, местами 8-13, днём 28-33, местами 20-25 тепла.

В Улан-Удэ временами гроза с дождём. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-20, днём 28-30 тепла. 
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