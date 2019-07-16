Почтальону из Бурятии вручили награду в Кремле

14 июля в День российской почты в государственном Кремлёвском дворце награждали лучших почтовиков



Зрителями концерта стали тысячи лучших сотрудников Почты России со всей страны. Это мастера связи, обладатели почётного знака «За мужество», финалисты конкурса профессионального мастерства, лучшие агенты Почта Банка, представители почтовых династий. Как заметили ведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, если поселить всех сотрудников Почты России в одном месте, получится большой город.



Объявили на сцене результаты конкурса профмастерства. Победителем в номинации «Лучший почтальон» стала Наталья Козлова из города Зеленодольск, Республика Татарстан. Лучшим среди водителей водителей признан Константин Трифонов из Алтайского края. Оба победителя стали обладателями сертификата на сумму 175 тысяч рублей, стелы «Лучший по профессии» и главного приза — автомобиля LADA XRAY.



Среди приглашенных гостей вечера был и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Из рук министра дипломы о присвоении звания «Мастер связи» получили шестеро сотрудников Почты России, в том числе Валентина Баторова, почтальон 1-го класса из Улан-Удэ. Валентина Баторова работает в почтовой связи более 40 лет.



Впервые на сцене Кремля был назван «Человека года» Почты России. Эту высшую награду получила Екатерина Сахановна Отараева. Ей уже больше 80 лет, она работает почтальоном в отделении связи Бурон на Северном Кавказе. Три раза в неделю она пешком проходит по 20 км в одну сторону и столько же в другую, разнося письма и пенсии на своем доставочном участке. И все это на высоте от 1300 до 2200 метров над уровнем моря.







По информации пресс-служба УФПС Бурятии







