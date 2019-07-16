В Бурятии устроили «Клубничный рай»

Здесь были организованы ярмарка кулинарных и кондитерских изделий, выставка-ярмарка мастеров, народные игры



Фестиваль «Клубничный рай» состоялся 13 июля в селе Выдрино Кабанского района.



- Праздник собрал большое количество зрителей. Торжественное открытие фестиваля началось с приветствия главы Выдринского поселения Светланы Орловой, - сообщили в администрации Кабанского района.



Для гостей фестиваля были организованы ярмарка кулинарных и кондитерских изделий, выставка-ярмарка мастеров, народные игры и забавы, был приготовлен большой клубничный пирог.



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