В Улан-Удэ появились граффити со знаменитым котом

Художники из Иркутска оформили гаражи во дворике музея истории города Улан-Удэ в стиле стрит-арт. На граффити запечатлён живой символ музея – кот Сэм. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.



























В 2018 году музей истории города Улан-Удэ стал обладателем гранта правительства Бурятии за творческий проект «Территория СЭМа». На средства гранта решили облагородить внутренний двор музея, создать зоны отдыха для горожан и туристов, площадку для буккроссинга, театрального искусству, стрит-арта и т.д.Название проекта «Территория СЭМа» связано с музейным котом Сэмом, который считается живым талисманом музея. Имя кота сотрудники музея расшифровывают как «Символ Энергии Музея».