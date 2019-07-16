В Улан-Удэ появились граффити со знаменитым котом

Иркутские художники необычно оформили гаражи в центре Улан-Удэ
Художники из Иркутска оформили гаражи во дворике музея истории города Улан-Удэ в стиле стрит-арт. На граффити запечатлён живой символ музея – кот Сэм. Об этом сообщили в управлении по информационной политике города.
В 2018 году музей истории города Улан-Удэ стал обладателем гранта правительства Бурятии за творческий проект «Территория СЭМа». На средства гранта решили облагородить внутренний двор музея, создать зоны отдыха для горожан и туристов, площадку для буккроссинга, театрального искусству, стрит-арта и т.д.
Название проекта «Территория СЭМа» связано с музейным котом Сэмом, который считается живым талисманом музея. Имя кота сотрудники музея расшифровывают как «Символ Энергии Музея».
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