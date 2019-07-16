В Бурятии обследовали палаточные лагеря на Байкале

В Прибайкальском районе комиссия в составе заместителя администрации, руководителя и специалистов РУО, Роспотребнадзора, МЧС, сотрудников полиции провела приемку палаточных лагерей на берегу Байкала



Всего комиссия обследовала 10 летних оздоровительных лагерей, куда школьники приезжают на разные смены: спортивного ориентирования, туристическую, экологическую, творческую и другие. Одной из обязательных тем станут и вопросы дорожной безопасности.



Сотрудники ГИБДД ежегодно посещают отдыхающих в палаточных лагерях детей, чтобы напомнить им о правилах безопасного поведения на дороге. В этот раз автоинспекторы также обсудили с представителями каждого лагеря сроки и темы проведения тематических занятий.



В ближайшие две недели они встретятся с ребятами и организуют практические мероприятия по применению велозащитной экипировки и световозвращающих элементов, а также закреплению навыков безопасного поведения на дороге. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



