Борцы-ветераны взяли «золото» и «серебро» Чемпионата России

Матвей Илюхинов стал чемпионом в весовой категории 88 кг
176 спортсменов приняли участие в Открытом чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов, который с 12 по 14 июля прошёл в подмосковном Дзержинском. Республику Бурятия на Чемпионате представили мастер спорта России Матвей Илюхинов и кандидаты в мастера спорта Баяр Очиров и Гарма Сандаков.
По итогам соревнований Чемпионом России по вольной борьбе среди ветеранов в весовой категории 88 кг стал Матвей Илюхинов. Серебряную медаль в весовой категории 62 кг завоевал Баяр Очиров. Гарма Сандаков занял почетное IV место Чемпионата страны.
«Мы с Баяром уже не в первый раз на таких соревнованиях, – рассказывает Чемпион России Матвей Германович. – Очень хорошее впечатление произвёл на всех Гарма, впервые принявший участие в таких соревнованиях в качестве ветерана. Все отметили его подготовку и умения».
Победители и призёры в составе сборной России выступят на чемпионате мира в октябре в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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