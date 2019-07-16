Теперь снова можно посещать городские леса
В Чите отменён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации «Об отмене на территории городского округа «Город Чита» с 16 июля 2019 года особого противопожарного режима» было подписано в связи с устранением условий, способствующих возникновению массовых лесных пожаров на территории города.
Также в соответствии с постановлением Управлению по делам ГОЧС Читы поручено обеспечить ежедневный сбор информации об оперативной лесопожарной обстановке на территории городского округа и доведение её до руководителей предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
В Чите отменили особый противопожарный режим
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