Необычные звуки ночью не давали улан-удэнцам спать





«Жуть, как интересно, что это? Звук по Шишковке», - написал он.











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«Это колодки тормозные маршрутчик какой-то не поменял!»









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Странные звуки раздавались накануне вечером и ночью в районе железнодорожного вокзала.Улан-удэнцы – жители преимущественно Левого берега, центра города, микрорайона Шишковка - в соцсетях жалуются, что не смогли выспаться из-за нудных протяжных звуков, похожих на свист или непонятное пиликанье.- Будто на дудочке кто-то свистел, но громко, - рассказал «Байкал-Daily» житель Виадуке.«Что происходит на вокзале, весь Виадук не спит от шума. Громкий свист. Ужас»; «Жутковато»; «Вчера уснуть не могли, сегодня с утра опять этот звук, голова разболелась», - возмущаются люди в соцсетях.Один из горожан записал на видео эти необычные звуки и выложил в паблик «Аноним 03».Жители Бурятии в комментариях к посту начали предполагать, откуда всё-таки эти звуки, и активно шутить:«Это громкоговоритель залило водой на ЖД»«Явление называется гул неба, только что в ютюбе смотрела»«Ангелы трубят, апокалипсис»«Годзилла пробудился»«Война миров. Начало»«Да не, русалки приплыли»«Инопланетяне»«Сайлент Хилл»«Соловей-разбойник»