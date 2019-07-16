Необычные звуки ночью не давали улан-удэнцам спать

Улан-удэнцы гадают, что за странный свист слышали ночью
Странные звуки раздавались накануне вечером и ночью в районе железнодорожного вокзала.
Улан-удэнцы – жители преимущественно Левого берега, центра города, микрорайона Шишковка - в соцсетях жалуются, что не смогли выспаться из-за нудных протяжных звуков, похожих на свист или непонятное пиликанье.
- Будто на дудочке кто-то свистел, но громко, - рассказал «Байкал-Daily» житель Виадуке.
«Что происходит на вокзале, весь Виадук не спит от шума. Громкий свист. Ужас»; «Жутковато»; «Вчера уснуть не могли, сегодня с утра опять этот звук, голова разболелась», - возмущаются люди в соцсетях.
Один из горожан записал на видео эти необычные звуки и выложил в паблик «Аноним 03».
«Жуть, как интересно, что это? Звук по Шишковке», - написал он.
Жители Бурятии в комментариях к посту начали предполагать, откуда всё-таки эти звуки, и активно шутить:
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«Явление называется гул неба, только что в ютюбе смотрела»
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«Война миров. Начало»
«Да не, русалки приплыли»
«Инопланетяне»
«Сайлент Хилл»
«Соловей-разбойник»
«Это колодки тормозные маршрутчик какой-то не поменял!»
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Улан-удэнцы гадают, что за странный свист слышали ночью
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