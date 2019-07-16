Он приедет на самые крупные в Забайкалье соревнования по уличной гимнастике
21 июля в Чите состоится открытие новой площадки для уличной гимнастики (воркаут) на территории средней школы №2. К открытию будут приурочены крупнейшие в Забайкалье соревнования по воркауту. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: «Workout-батлы 1х1» (возрастные категории до 17 лет и старше 17) и «FreestyleBar 1x1».
В Читу приедут члены Федерации воркаута Краснодара и специальный гость Дмитрий Доценко – многократный победитель соревнований по воркауту, абсолютный чемпион России по воркауту 2015 года, победитель турнира по воркауту «Боги арены», вице-чемпион мира «World power and strength Championship», чемпион России 2018 года в номинации «Троеборье», мастер спорта международного класса по стритлифтингу в дисциплине «Двоеборье», чемпион Восточной Европы по стритлифтингу.
По словам организаторов, на мероприятии будут нереальные выступления сильнейших атлетов, крутой судейский состав, а также много ценных призов и подарков.
В Читу прилетит чемпион России по воркауту
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