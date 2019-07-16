Инспекторы ГИБДД советуют водителям не шутить про трупы в багажнике

Инспекторы ГИБДД рассказали, как с ними общаться



Несколько инспекторов ГИБДД раскрыли хитрости о том, как необходимо общаться с правоохранителями, если те остановили автомобиль. Если следовать данным советам, общение с сотрудниками займет не более одной минуты, сообщает издание Autonews.



Во-первых, водитель должен отвечать спокойно — иначе возникнут подозрения. «Есть такие люди, которые любят нахамить или сразу начинают говорить с инспекторами на «ты», будто мы друзья или старые знакомые. В ответ на фразу «Вот, держи» может последовать полная проверка автомобильной истории водителя на предмет неоплаченных штрафов — кто хамит в жизни, может точно так же вести себя и на дороге», — объяснил полицейский.



После визуальной проверки обычно инспекторы ГИБДД смотрят на то, как ведет себя человек, как отвечает на вопросы. Говорить он должен уверенно, не задумываясь.



Отвечая на вопросы, шутить о наркотиках, алкоголе, о том, что вы перевозите трупы в багажнике, не стоит. Те, у кого с чувством юмора не очень, могут просто начать проверять такие утверждения.



«Некоторые водители, чтобы понравиться инспектору, начинают выходить из автомобилей, — рассказывает полицейский. — Но этого делать не надо: нарушение простых правил безопасности.



Есть и другая крайность — общаться через щелочку в окне. Это, во-первых, невежливо, а во-вторых, инспектор может подумать, что так вы скрываете запах алкоголя. А значит, это лишний повод для проверки.



Инспекторы рассказывают, что иногда водители, которые действительно что-то нарушили, пытаются вывести их на конфликтную ситуацию, спровоцировать на грубость, чтобы потом снять про это видео. Но сейчас, как они утверждают, напугать кого-либо съемкой уже трудно.



