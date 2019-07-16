У них 2 «серебра» и 1 «бронза»
Спортсмены из Иркутской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе на дистанциях групповая гонка, гонка-критериум и раздельные старты. Они состоялись на прошлых выходных в Оренбурге.
Велогонщик Валерий Штин из Усолья-Сибирского стал бронзовым призёром соревнований в групповой гонке на 70 км. Он проиграл считанные секунд двум сильнейшим гонщикам из Удмуртии. Спортсмен - воспитанник мастера спорта, тренера Дениса Щёголева.
Ангарчанин Даниил Маметов получил серебряную медаль в раздельном старте на 15 км, уступив всего 40 сотых секунд велогонщику из Удмуртии. Также он занял вторую ступень пьедестала в гонке-критериум, где его обошёл велогонщик из Самары. Даниил тренируется в Ангарске под руководством тренера Виктора Григорьева.
Сейчас спортсмены усиленно готовятся к финалу IX Спартакиады учащихся, которая пройдёт в городе Саранске со 2 по 8 августа. Сборная команда Иркутской области выступит в своём максимальном составе, благодаря завоёванным на разных стартах квотам. В финале Спартакиады примут участие велогонщики из Усолья-Сибирского – Вадим Конюхов, Валерий Штин, Кирилл Коробов, Анна Становых, Алёна Филиппова, Алина Урмашова. Также к ним присоединятся Даниил Маметов и Екатерина Суетина из Ангарска, Дмитрий Гершинович и Анастасия Колупаева из Шелехова. Об этом сообщает группа «Велоспорт Усолье-Сиб, Белореченский, Михайловка» в социальной сети «ВКонтакте».
Иркутские велосипедисты завоевали медали всероссийских соревнований
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