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Бурятские лучницы участвуют в предолимпийской неделе в Токио

Бурятские лучницы участвуют в предолимпийской неделе в Токио
Общество, 
Инна Степанова и Анна Балсукова участвуют в соревнованиях на олимпийском поле

Бурятские лучницы Инна Степанова и Анна Балсукова участвуют в эти дни в предолимпийской неделе в Токио. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки. ⠀

Как рассказала главный тренер по стрельбе из лука Центра спортивной подготовки Бурятии Сэсэг Доржиева, спортсменки выступают в индивидуальных состязаниях.

- Это соревнования в тестовом режиме на олимпийском поле в формате олимпиады, когда каждый спарринг идёт отдельно, - сказала Сэсэг Доржиева, главный тренер по стрельбе из лука ЦСП.

У Инны Степановой уже прошло два спарринга со спортсменками из Индии и Китая. Первый спарринг Анны Балсуковой пройдёт 16 июля.

Инна Степанова тренируется у Гэрэлмы Эрдыниевой и Константина Эрдыниева. Тренер Анны Балсуковой Константин Эрдыниев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2019 года женская сборная России завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. Тогда в составе команды были Инна Степанова, Ксения Перова и Елена Осипова. Путёвка на Олимпиаду была завоёвана на чемпионате мира в городе Хертогенбос в Голландии. Однако на самом чемпионате мира женская сборная выступила неудачно. После Инна Степанова написала по этому поводу откровенный пост.

Инна Степанова и Анна Балсукова участвовали в Европейских играх в Минске. Взять медали лучницы не смогли, Анна осталась на четвёртом месте.

Олимпийские Игры пройдут в Токио в 2020 году.
спорт стрельба из лука
 
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