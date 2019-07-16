Под ограничение попадёт участок с 205 по 233 километр
11 августа с 08:00 до 15:00 на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» с 205 по 233 километр будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
Ограничение вводится в связи с проведением II Международного марафона «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике Натальи Соломинской, а также с учётом повышенной интенсивности движения транспортных средств в выходные дни.
Как сообщал «Байкал-Daily», марафон пройдёт в селе Максимиха Баргузинского района.
На Баргузинском тракте введут ограничение движения из-за марафона
Общество, Фото:
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