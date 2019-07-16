На Баргузинском тракте введут ограничение движения из-за марафона

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В Бурятии обследовали палаточные лагеря на Байкале Общество, В Прибайкальском районе комиссия в составе заместителя администрации, руководителя и специалистов РУО, Роспотребнадзора, МЧС, сотрудников полиции провела приемку палаточных лагерей на берегу Байкала