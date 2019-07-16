В Бурятии проверяют правила перевозки детей-пассажиров

Летом сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание соблюдению правил безопасной перевозки детей-пассажиров



Еженедельно полицейскими проводятся профилактические мероприятия по контролю за использованием водителями детских удерживающих устройств. Очередное мероприятие прошло в селе Кабанск, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в профилактический рейд вышли представители добровольной народной дружины района. В ходе мероприятия было проверено 27 единиц автотранспорта, в том числе, выявлено три нарушения правил перевозки маленьких пассажиров.



В отношении нерадивых родителей сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы по ст. 12.23 КоАП РФ.



Со всеми водителями проведены беседы о соблюдении правил дорожного движения, обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



Дружинники раздали автомобилистам тематические памятки и пожелали безопасных поездок к местам отдыха.

