Летом сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание соблюдению правил безопасной перевозки детей-пассажиров
Еженедельно полицейскими проводятся профилактические мероприятия по контролю за использованием водителями детских удерживающих устройств. Очередное мероприятие прошло в селе Кабанск, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в профилактический рейд вышли представители добровольной народной дружины района. В ходе мероприятия было проверено 27 единиц автотранспорта, в том числе, выявлено три нарушения правил перевозки маленьких пассажиров.
В отношении нерадивых родителей сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы по ст. 12.23 КоАП РФ.
Со всеми водителями проведены беседы о соблюдении правил дорожного движения, обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Дружинники раздали автомобилистам тематические памятки и пожелали безопасных поездок к местам отдыха.
В Бурятии проверяют правила перевозки детей-пассажиров
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