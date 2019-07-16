15 июля в Иркутске медалью «За смелость во имя спасения» награждён сотрудник экспертно-криминалистического центра Андрей Чудинов
В марте 2018 года офицер спас из горящего дома трёх пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Патрулируя посёлок Луговое под Иркутском, полицейский увидел дым с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Майор полиции сообщил о случившемся в службу спасения и дежурную часть. Ни теряя ни минуты, помог выйти из задымленного помещения двум пожилым женщинам и мужчине, которые будучи в другой комнате, не заметили возгорания.
Оповестив о пожаре жильцов соседних квартир, Андрей Чудинов самостоятельно приступил к тушению огня и до приезда пожарных предотвратил его распространение. В результате никто из граждан не пострадал.
Иркутского полицейского наградили медалью за спасение людей
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