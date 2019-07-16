«Дом соболя» открыли в Баргузинском заповеднике
14 июля в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике в Бурятии открылся визит-центр «Дом соболя». Он был открыт ровно спустя 105 лет с момента высадки первой соболиной экспедиции, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В начале 50-х годов это строение использовалось, как конюшня. Здание было отреставрировано, здесь появились экспозиции из экологически чистых материалов.
В визит-центре посетители смогут узнать о баргузинском соболе, его промысле и истории сохранения популяции когда-то исчезающего вида.
Также в этот день была открыта экологическая тропа «Давшинские столбы» протяжённостью 3,5 км.
Время экскурсии по тропе занимает 2-3 часа, перепад высот составляет 120 метров. Восхождение проходит по серпантину в гору, на вершине которой расположена смотровая площадка и взору открывается панорама Давшинской бухты и Баргузинского хребта.
В Бурятии появился «Дом соболя»
Общество, Фото:
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