В Бурятии появился «Дом соболя»

«Дом соболя» открыли в Баргузинском заповеднике



14 июля в Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике в Бурятии открылся визит-центр «Дом соболя». Он был открыт ровно спустя 105 лет с момента высадки первой соболиной экспедиции, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В начале 50-х годов это строение использовалось, как конюшня. Здание было отреставрировано, здесь появились экспозиции из экологически чистых материалов.



В визит-центре посетители смогут узнать о баргузинском соболе, его промысле и истории сохранения популяции когда-то исчезающего вида.



Также в этот день была открыта экологическая тропа «Давшинские столбы» протяжённостью 3,5 км.



Время экскурсии по тропе занимает 2-3 часа, перепад высот составляет 120 метров. Восхождение проходит по серпантину в гору, на вершине которой расположена смотровая площадка и взору открывается панорама Давшинской бухты и Баргузинского хребта.

